Nuoto: Cozzoli, 'Settecolli tradizione che si rinnova ogni anno'

Roma, 22 giu. – (Adnkronos) – “Sono passati undici mesi da un'edizione straordinaria degli Europei di nuoto andati in scena qui al Parco del Foro Italico, a dimostrazione di una grande sinergia con la Federnuoto che si rinnova ancora oggi. Una sinergia che si declina non solo nei grandi eventi, ma anche ogni giorno nella pratica sportiva". Lo ha detto il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, durante la presentazione della 59esima edizione del 'Settecolli' di nuoto al Foro Italico, in programma nel prossimo fine settimana. "Il Settecolli è un grandissimo evento, è una tradizione che si rinnova ogni anno -prosegue Cozzoli- Noi ci mettiamo l'anima in questo evento e siamo felici di accogliervi".