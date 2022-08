Roma, 19 ago. – (Adnkronos) – Nuovo cambio di programma per le gare in acque libere agli Europei di Roma 2022. Dopo un incontro con i team leader, il comitato tecnico Len Open Water ha deciso di accogliere la richiesta dei team di non cancellare il Team Event, che si disputerà domenica alle ore 16.

Sabato 20 alle ore 10 si disputeranno le 5 km e alle 14 le 25 km. Domenica 21 alle ore 10 le 10 km e alle 16 il team event.