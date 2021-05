Nuoto: Europei, Italia vince argento nella 4×200 sl mista**

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – Altra medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto. Gli azzurri conquistano la medaglia d'argento nella 4×200 stile libero mista a Budapest. Il quartetto italiano, composto da Stefano Ballo, Stefano Di Cola, Federica Pellegrini e Margherita Panziera, chiude con il tempo di 7'29"35.

Una medaglia mai vista per l'Italnuoto, con gli azzurri che chiudono con il record italiano, che abbassa di quasi tre secondi il 7'32''37 quello siglato da Alessio Proietti Colonna, Filippo Megli e dalle stesse Pellegrini e Margherita per il quinto posto a Glasgow. Più veloci degli azzurri solamente i britannici Thomas Dean, James Guy, Abbie Wood e Freya Anderson in 7'26''67; il bronzo va ai russi Aleksandr Shchegolev, Alexander Krasnykh, Anna Egorova e Anastasia Kirpichnikova in 7'31''54.