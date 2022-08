Roma, 18 ago. – (Adnkronos) – Nuova modifica al programma delle gare di nuoto in acque libere degli europei di Roma. A causa del maltempo su Ostia, domani non ci sarà alcuna gara. Uno slittamento che porterà all'annullamento del team event, inizialmente previsto domenica.

Sabato 20 sono in programma le 5 km sia per gli uomini che per le donne alle ore 10 e alle 14 le 25 km, mentre domenica alle 10 entrambe le gare sui 10 km.