Nuoto: Europei, Pilato oro nei 50 metri rana**

Budapest, 23 mag. (Adnkronos) – L'azzurra Benedetta Pilato ha vinto la medaglia d’oro nei 50 rana degli Europei di Budapest 2021. La 16enne tarantina ha dominato la finale conquistando il suo primo titolo continentale con il tempo di 29.35, a soli 5 centesimi dal record del mondo.

Secondo posto per la finlandese Ida Hulkko (30.19), e terzo per la russa Yuliya Efimova (30.22). L’altra azzurra, Arianna Castiglioni, chiude al sesto posto in 30″35.