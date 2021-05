Nuoto: Europei, Razzetti argento nei 400 misti

Budapest, 23 mag. (Adnkronos) – Azzurri favolosi nei 400 misti con Alberto Razzetti che conquista la medaglia d'argento nei 400 misti agli Europei di nuoto di Budapest con il tempo di 4.11.17 alle spalle del 17enne Ilya Borodin che ha chiuso con il tempo di 4.10.02.

Bronzo al britannico Max Litchfield in 4.11.56. L'altro azzurro Pier Andrea Matteazzi chiude in quinta posizione in 4.12.79.