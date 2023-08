Nuoto: Europei Under 23, 12 azzurri convocati per Dublino

Dublino, 10 ago. - (Adnkronos) - Da venerdì 11 a domenica 13 agosto lo Sport Ireland National Acquatic Centre di Dublino ospiterà la prima edizione dei campionati europei under 23. In gara oltre 600 atleti in rappresentanza di 40 nazioni. Rassegna open che vedrà la partecipazion...

Dublino, 10 ago. – (Adnkronos) – Da venerdì 11 a domenica 13 agosto lo Sport Ireland National Acquatic Centre di Dublino ospiterà la prima edizione dei campionati europei under 23. In gara oltre 600 atleti in rappresentanza di 40 nazioni. Rassegna open che vedrà la partecipazione di nazioni extra europee. Formula che prevede batterie al mattino, dalle 9.30 (+1h in Italia), e finali dalle 18.00. Novità la skin race (gare ad eliminazione), previste in chiusura della serata di sabato. L'Italia sarà al via con 12 atleti. I convocati sono Anita Bottazzo (Fiamme Gialle/Imolanuoto), Giulia Salin (Fiamme Oro/Nuoto Venezia), Francesco Caroletta (Aurelia Nuoto), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto), Luca De Tullio (Fiamme Oro/CC Aniene), Matteo Diodato (Livorno Aquatics), Lorenzo Galossi (CC Aniene), Davide Maria Harabagiu (Canottieri Tevere Remo), Francesco Lazzari (Sport Club 12 Ispra), Sebastiano Augusto Merlini (NC Milano), Luca Serio (Fiamme Gialle/Canottieri Tevere Remo) e Simone Spiedacci (In Sport Rane Rosse). Nello staff, insieme al direttore tecnico Butini, i tecnici Simone Palombi, Cesare Casella e Daniele Di Nizio, il medico Tiziana Balducci e il fisioterapista Martin Pederiva.