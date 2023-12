Otopeni, 5 dic. - (Adnkronos) - L'Italia vince la medaglia d'argento nella staffetta 4x50 stile libero ai campionati europei in vasca corta di Otopeni, in Romania. Gli azzurri Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Thomas Ceccon e Alessandro Miressi toccano con il tempo di 1'23"14, a...

Otopeni, 5 dic. – (Adnkronos) – L'Italia vince la medaglia d'argento nella staffetta 4×50 stile libero ai campionati europei in vasca corta di Otopeni, in Romania. Gli azzurri Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Thomas Ceccon e Alessandro Miressi toccano con il tempo di 1'23"14, alle spalle della Gran Bretagna, vincitrice in 1'22"52. Bronzo a sorpresa alla Grecia (1'23"27).