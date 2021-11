Kazan, 6 nov. – (Adnkronos) – L'Italia vince la medaglia d'argento nella steffetta 4×50 stile libero mista ai campionati europei in vasca corta di Kazan. Il quartetto azzurro composto da Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli tocca in 1'29"40 ex aequo con la Russia, alle spalle dell'Olanda vincitrice in 1'28"93.