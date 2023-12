Nuoto: Europei vasca corta, Mora conquista bronzo nei 100 dorso uomini**

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - Lorenzo Mora ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 metri dorso uomini ai 22esimi Europei di nuoto in vasca corta in svolgimento all'Aquatics Complex di Otopeni, in Romania. L'azzurro ha concluso con il crono di 50.04, ex aequo con il rumeno Ungur. Oro al f...

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – Lorenzo Mora ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 metri dorso uomini ai 22esimi Europei di nuoto in vasca corta in svolgimento all'Aquatics Complex di Otopeni, in Romania. L'azzurro ha concluso con il crono di 50.04, ex aequo con il rumeno Ungur. Oro al francese Mewen Tomac in 49.72 e argento al connazionale Yohann Ndoye-Brouard in 49.96.