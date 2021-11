Kazan, 4 nov. – (Adnkronos) – Gregorio Paltrinieri vince la medaglia d'argento nei 1500 stile libero ai campionati europei in vasca corta di Kazan. Il 27enne emiliano chiude in 14'13"07 alle spalle del tedesco Florian Wellbrock trionfatore in 14'09"88. Bronzo all'altro tedesco Sven Schwarz (14'26"24).