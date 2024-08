Nuoto: Fin respinge reclamo Rampelli, al via ricorso al Coni

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – È stato respinto ieri dalla Corte di Appello Federale della Fin anche il reclamo presentato dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli contro la sentenza del Tribunale federale che aveva bocciato la sua candidatura alla presidenza della Federnuoto in competizione con l’uscente Paolo Barelli, che guida la Federazione ininterrottamente da 24 anni. Lo si apprende da fonti parlamentari. La sentenza arriva a soli 12 giorni dall’Assemblea ordinaria nazionale elettiva che, al momento, vede quindi lo stesso Barelli quale unico candidato, tuttavia 'costretto' a prendere il 67% dei consensi per non uscire di scena.

Rampelli ha dichiarato che ricorrerà al Collegio di Garanzia del Coni, organo giudicante 'terzo', non essendo di nomina diretta di Barelli e nel frattempo ha chiesto, con una istanza al presidente e al Consiglio federale della Fin, un differimento dell’Assemblea, affinché possa concludersi il terzo grado di giudizio e per consentire, in caso di riammissione, una paritaria campagna elettorale. “Reclamo respinto, tutto fila liscio come nelle previsioni, il potere si arrocca e cerca di resistere, per questo perderà. Avanti tutta”, è il commento sarcastico del vicepresidente Rampelli.