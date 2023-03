Nuoto: fondo, azzurri in ritiro a Ostia dal 18 marzo

Roma, 14 mar. - (Adnkronos) - Il gruppo azzurro del nuoto in acque libere si trasferisce dal Centro Federale di Ostia a Livigno dove sarà in collegiale dal 18 marzo, giorno di rientro dalla tappa di Coppa Len ad Eilat in Israele, all'11 aprile. Per l'occasione il coordinatore tecnic...