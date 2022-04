Nuoto: l'Aniene campione d'Italia

Riccione, 14 apr. – (Adnkronos) – Il Circolo Canottieri Aniene conquista lo scudetto del nuoto per l'undicesima volta consecutiva con entrambi i settori, 12 se consideriamo i titoli onorifici del 2021 assegnati attraverso i punteggi delle eliminatorie, addirittura 13 in campo maschile.

Il team romano precede con 132 punti il NC Azzurra 91 Bologna (93) e la Imolanuoto (87) in classifica femminile e con 135 punti la In Sport Rane Rosse (92) e la RN Florentia (81) nella graduatoria maschile.

Tra i tempi più rilevanti della mattina spiccano l' 1'03"69 della primatista italiana Benedetta Pilato (CC Aniene) nei 100 rana, che equivale alla quarta prestazione personale della carriera a 14 centesimi dal record; il 2'03"98 nei 200 rana di Nicolò Martinenghi che sottrae 1"38 al personale di 2'05"36 firmando la seconda prestazione all time italiana, nonché migliore in tessuto, alle spalle del record di 2'03"80 stabilito da Edoardo Giorgetti il 18 dicembre 2009; il 46"51 di Alessandro Miressi (CN Torino) che consolida la sua superiorità nei 100 stile libero.

Rilevanti anche il 3'40"67 di Marco De Tullio (CC Aniene) nei 400 stile libero e il 49"53 di Simone Stefanì (Time Limit) nei 100 farfalla.

Bella la sfida negli 800 con Simona Quadarella (CC Aniene), che s'impone in 8'16"68 su Martina Rita Caramignoli (Aurelia Nuoto), 8'17"90. In chiusura di sessione il CC Aniene migliora il record italiano di società con la staffetta 4×100 mista sul 3'24"18 grazie alle frazioni di Matteo Rivolta (50"32), Nicolò Martinenghi (55"77), Piero Codia (51"34) e Leonardo Deplano (46"75).

Nella sessione pomeridiana affiora la stanchezza e le prestazioni ne risentono. L'eccezione è il 200 rana di Francesca Fangio (In Sport Rane Rosse) che stabilisce il record italiano in 2'19"17, 51 centesimi in meno al precedente di 2'19"68 detenuto da Martina Carraro (8 dicembre 2019 a Glasgow) e 52 centesimi in meno al suo personale per il bronzo europeo a Kazan 2021. "In inverno c'ero arrivata a un centesimo – racconta la 26enne livornese, che si allena alla piscina In Sport di Cassano D'Adda seguita da Renzo Bonora – Sapevo che era difficile dopo tanti giorni di gare ad alta intensità, ma ci ho messo tutto ciò che avevo e sono molto contenta.

Sto incrociando le dita in attesa delle convocazioni per il mondiale malgrado non abbia ottenuto il tempo limite. Mi piacerebbe partecipare perché è una manifestazione che mi manca e spero che vengano considerati positivamente la costanza che dimostro e il titolo italiano".

Dietro di lei Benedetta Pilato (CC Aniene) che porta il personale sul 2'23"09. In evidenza anche Elena Di Liddo (CC Aniene) nei 100 farfalla in 56"80; Simona Quadarella che bissa il successo degli 800 nei 400 stile libero; Pier Andrea Matteazzi e Ilaria Cusinato che realizzano la doppietta nei misti (200-400), così come Nicolò Martinenghi nella rana (100-200) e Silvia Di Pietro nei 50 e 100 stile libero. In coda record di società, dalla serie A2, della 4×100 stile libero maschile del Team Veneto in 3'08"60 con Paolo Conte Bonin (46"91 pp), Manuel Frigo (46"84), Stefano Nicetto (47"18) e Davide Dalla Costa (47"67).Da annotare le sei gare di Thomas Ceccon, che vince per la Leosport in serie A2 i 400 misti col personale di 4'14"90, i 200 misti in 1'58"68, i 100 dorso in 51"76, i 50 stile libero in 21"51, contribuisce al terzo posto della 4×100 mista con una frazione a dorso da 51"81 e al secondo posto della 4×100 stile libero col 46"33 in seconda frazione.