Nuoto: Malagò, 'Paltrinieri simbolo migliore di Italia dello sport'

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – "Oro staffeta 4×1,5 km con Paltrinieri? Vuol dire che il movimento è caput mundi, nel vero senso della parola, poi quando hai uomini e donne insieme di che altro parliamo. Come tante situazioni, come abbiamo visto in recenti competizioni come i Giochi Europei, gli addetti ai lavori sanno che ci sono le gare olimpiche e quelle non olimpiche. Nel medagliere vanno bene tutte, ma Gregorio sa bene quale è la questione. Io al momento non posso che dire a lui, come ad Acerenza a alle ragazze Taddeucci e Pozzobon, grazie, perchè Greg è troppo il simbolo migliore di questa Italia dello sport, con affetto, ma lui lo sa benissimo". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine del Convegno al Salone d'Onore del Coni 'Presente e futuro dell'Antidoping', in merito alla medaglia d'oro conquistata dalla staffetta azzurra in acque libere ai mondiali di nuoto di Fukuoka dal quartetto composto da Gregorio Paltrinieri Domenico Acerenza, Ginevra Taddeucci e Barbara Pozzobon.