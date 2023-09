Nuoto: Mondiali juniores, Lorenzo Ballarati bronzo nei 50 stile libero

Netanya, 7 set. - (Adnkronos) - Quarta giornata dei mondiali juniores nella piscina del Wingate Institute di Netanya e settima medaglia per la Nazionale di Marco Menchinelli. In vasca 600 atleti di età compresa tra i 15 e 18 anni i maschi e tra i 14 e 17 anni le femmine. L’Italia torna ...

Netanya, 7 set. – (Adnkronos) – Quarta giornata dei mondiali juniores nella piscina del Wingate Institute di Netanya e settima medaglia per la Nazionale di Marco Menchinelli. In vasca 600 atleti di età compresa tra i 15 e 18 anni i maschi e tra i 14 e 17 anni le femmine. L’Italia torna sul podio di Netanya con Lorenzo Ballarati, che dopo aver ha raggiunto la finale col record personale di 22"38, conquista la medaglia di bronzo in 22”47. Il 16enne di Civitavecchia, tesserato con l’Aniene e seguito da Fabio De Santis, campione europeo dei 50 stile libero e con le staffette 4×100 stile libero e 4×100 mista, con il primato personale si sarebbe classificato secondo davanti all’australiano Flynn Southam che, invece, lo precede in finale con 22”43. Più difficile sarebbe stato superare l’atleta di Trinidad e Tobago Nikoli Matthew Harold Blackman che vince il titolo iridato con 22”35.

Quinto Davide Passafaro, 16enne calabrese che da qualche mese si è trasferito a Roma dove si allena con Mirko Nozzolillo per il Circolo Canottieri Aniene, argento europeo nei 100 stile libero e con l staffetta 4×100 stile libero mixed e bronzo nei 50, che stabilisce il record personale di 22”66 (precedente 22”73). Nei 50 dorso Christian Bacico, già bronzo nei 100 e con la staffetta 4×100 mista mixed, 17enne lariano, tesserato per Como Nuoto Recoaro e seguito da Erika Scorza, si peggiora rispetto alla semifinale e chiude all’ottavo posto con 25”52.

Francesca Zucca, che si era qualificata alla finale dei 100 rana con il personale di 1'07"68, allenata da Marco Cara per l'Esperia Cagliari nella piscina di via Pessagno del capoluogo sardo, è quinta in 1’07”94 (31”87 al passaggio di metà gara) ma per salire sul podio avrebbe dovuto abbassare ancora il proprio limite perché la terza, la spagnola Jimena Ruiz, ha nuotato in 1’07”25. Sul gradino più alto del podio sale la canadese Alexanne Lepage che si esprime in 1’06”58 e batte l'estone Eneli Jefimova (1'06"84) che mercoledì in semifinale aveva stabilito il record della manifestazione (1'06"23).

Quarta e quinta Giulia Vetrano e Chiara Della Corte nei 200 misti e ancora lontane dai loro primati personali. Gara stravinta dagli Stati Uniti che firmano la doppietta: oro e record della manifestazione per Leah Hayes con 2'10"24 (precedente 2'11"03 della turca Viktoria Gunes a Singapore il 28 agosto 2015) e argento di Haley McDonald con 2'13"18. Giulia Vetrano, capitano degli azzurri, vice campionessa europea a Belgrado con la staffetta 4×200 stile libero, portacolori della Rari Nantes Torino e allieva di Tommaso Maggiora, è quarta con 2’14”36 e Chiara Della Corte, tesserata per Campania Sport e allenata da sempre da Amedeo Paduano, è quinta con 1’14”67.

Quarto posto per la staffetta azzurra 4×200 stile libero che chiude con 7'16"25 a 23 centesimi dal terzo posto degli australiani (7'16"02). Il titolo mondiale è del quartetto degli Stati Uniti composto da Williamson, Lucas, Zhao e Diehl che si impone con 7'09"03. Argento alla Cina con 7'13"37. La squadra italiana è composta da Alessandro Ragani (1'47"24), Gianluca Messina (1'51"73), Federico Mao (1'49"82) e Filippo Bertoni (1'47"46).