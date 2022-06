Budapest, 21 giu. – (Adnkronos) – La staffetta 4×100 misti mista dell'Italia si qualifica con il settimo tempo per la finale dei campionati mondiali di Budapest. Gli azzurri Michele Lamberti, Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo e Manuel Frigo toccano in 3'46"44 a poco più di tre secondi dagli Stati Uniti che realizzano il miglior tempo in 3'43"16.