Nuoto: mondiali vasca corta, Italia bronzo in staffetta 4x200 sl

Nuoto: mondiali vasca corta, Italia bronzo in staffetta 4x200 sl

Nuoto: mondiali vasca corta, Italia bronzo in staffetta 4x200 sl

Melbourne, 16 dic. (Adnkronos) - L'Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta maschile 4x200 stile libero ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne. Il quartetto azzurro composto da Matteo Ciampi, Thomas Ceccon, Alberto Razzetti e Paolo Conte Bonin ha chiuso con il crono...

Melbourne, 16 dic.

(Adnkronos) – L'Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta maschile 4×200 stile libero ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne. Il quartetto azzurro composto da Matteo Ciampi, Thomas Ceccon, Alberto Razzetti e Paolo Conte Bonin ha chiuso con il crono di 6.49.63, nuovo record italiano, alle spalle degli Stati Uniti, oro con record del mondo in 6.44.12, e Australia, argento in 6.46.54.

L'Italia chiude la giornata con altre due medaglie: il totale sale, dunque, a nove con 3 ori, 4 argenti e 2 bronzi.