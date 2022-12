Nuoto: Mondiali vasca corta, Martinenghi in finale nei 100 rana con il miglior tempo

Nuoto: Mondiali vasca corta, Martinenghi in finale nei 100 rana con il miglio...

Melbourne, 14 dic. - (Adnkronos) - Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo centrano la finale dei 100 rana ai campionati del mondo in vasca corta di Melbourne. Il 23enne lombardo realizza il miglior tempo in 56"01, il 19enne emiliano il 5° in 56"71. ...