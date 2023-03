Nuoto: Paltrinieri, 'io portabandiera a Parigi 2024? Sarebbe un onore non potrei dire no'

Roma, 13 mar. - (Adnkronos) - “Non so come potrei dire di no se me lo chiedessero. Sarebbe un onore per me anche perché non ho mai preso parte a una Cerimonia d’apertura nelle tre Olimpiadi alle quali ho preso parte. Sarebbe una esperienza incredibile, totalmente nuova e un vero o...

Roma, 13 mar. – (Adnkronos) – “Non so come potrei dire di no se me lo chiedessero. Sarebbe un onore per me anche perché non ho mai preso parte a una Cerimonia d’apertura nelle tre Olimpiadi alle quali ho preso parte. Sarebbe una esperienza incredibile, totalmente nuova e un vero onore". Così il campione del nuoto azzurro Gregorio Paltrinieri in merito alla possibilità di essere il portabandiera dell'Italia ai Giochi di Parigi 2024. "Sarà una questione tra me e Tamberi? Sarebbe una bella sfida, per una volta saremmo l’uno contro l’altro", aggiunge ai microfoni di Sky Sport il campione olimpico dei 1500 stile libero a Rio 2016.

Il 28enne carpigiano ambisce a conquistare tre medaglie alle prossime Olimpiadi. "Ci posso provare. La mia intenzione è vincere anche in quella occasione sia in mare sia in piscina. Penso sia molto difficile mantenere uno stato di forma buono dall’inizio alla fine. Quello è il pericolo vero e proprio, perché tra la prima gara in piscina e l’ultima in mare passa davvero tanto tempo e stare bene sempre non è semplice. Nel 2022 ce l’ho fatta, devo provare ad aggiustare ancora qualcosa ma, sicuramente, ci proverò".