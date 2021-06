Nuoto: Pellegrini, 'murale momento emozionante, grazie all'Aniene'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – "E' stato un momento veramente molto emozionante, l'Aniene per me è una famiglia, faccio parte di questa squadra da 14 anni, ma è più di questo. Giovanni mi ha salvato da un momento molto delicato della mia carriera sportiva e grazie all'amore di questa squadra e alla fiducia sono riuscita ad impostare un percorso come volevo io, è stata veramente una bella storia".

Sono le parole di ringraziamento di Federica Pellegrini all'Aniene e a Giovanni Malagò nel giorno in cui è stato svelato il murale e lei dedicato all'Aquaniene. "E' un po' grande questo murale, ma è bello che non mi si identifichi subito dal viso, ma serve come messaggio di stimolo e di incoraggiamento per tutte le nuove generazioni. I colori del murale sono molto belli e anche le mani. E' una immagine di forza e competizione che può motivare", ha aggiunto l'azzurra.