“Quando vado allo stadio non conto nulla, ed è una sensazione fantastica”, così Damiano racconta la sua esperienza allo stadio, da tifoso convinto della Roma: nessuno gli fa video o foto, sono tutti concentrati sulla parte, e finalmente il cantante si può sentire libero. Proprio per celebrare il suo amore per la squadra, ha deciso di sperimentare una nuova acconciatura. Vi piace?