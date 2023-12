Nuova batosta per Chiara Ferragni: il brand di occhiali Safilo interrompe il contratto

Per l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni si mette sempre più male. Safilo Group, nota azienda di occhialeria, ha scelto di interrompere la collaborazione. L’annuncio è stato dato dalla stessa società attraverso un comunicato diramato sui suoi canali ufficiali. Tale collaborazione aveva poi preso piede a settembre 2021 e prevedeva la realizzazione e la distribuzione di occhiali sia da vista che da sole a brand Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni, Safilo annuncia l’interruzione dell’accordo con l’influencer: il motivo

La nota azienda, ha spiegato nel documento di aver interrotto il contratto con l’influencer a causa della “violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio”. La collezione di occhiali firmata Chiara Ferragni era stata distribuita sui canali di vendita dal gennaio del 2022.

Donatella Versace interviene in difesa di Chiara Ferragni

Nel frattempo, se da una parte Chiara Ferragni ha perso diverse decine di migliaia di follower nelle scorse ore, dall’altra c’è chi ha difeso l’influencer come la stilista Donatella Versace. Quest’ultima in un commento sui social ha dichiarato: “Vorrei sapere esattamente di cosa si debba scusare Chiara […] Lei e Fedez hanno fatto sempre beneficenza. Era l’azienda che doveva versare il contributo. Loro sono un esempio per l’Italia e per i giovani”.