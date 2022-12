Home > Video > Nuova condanna per violenza sessuale contro Harvey Weinstein Nuova condanna per violenza sessuale contro Harvey Weinstein

Los Angeles, 20 dic. (askanews) – Nuova condanna per l’ex magnate del cinema Harvey Weinstein, il produttore è stato condannato per stupro e aggressioni sessuali da un tribunale di Los Angeles nei confronti di una donna. Weinstein sta scontando 23 anni di carcere per una precedente condanna per reati sessuali comminata dal tribunale di New York. “La cosa più importante è che sia stato condannato e questo è dovuto al coraggio delle vittime di testimoniare”, ha detto Gloria Allred, avvocata della vittima. La sentenza è arrivata al termine di un processo durato più di un mese con oltre 40 testimoni e una camera di consiglio di due settimane, al termine della quale la giuria non ha raggiunto un verdetto unanime su tutti i capi d’accusa. Weinstein si è dichiarato non colpevole in entrambi i processi.

