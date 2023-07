Nuova folle sfida virale TikTok salto dalla barca: 4 morti

Salto dalla barca in corsa, nuova sfida virale su TikTok: morte 4 persone

Almeno quattro persone sono morte per aver partecipato ad una nuova sfida virale su TikTok, che prevede il salto da una barca in corsa.

Almeno quattro persone sono morte negli ultimi mesi per aver partecipato ad una nuova sfida virale su TikTok, come riportato dalle autorità dell’Alabama.

Almeno quattro persone, tra cui un padre, sono morte negli ultimi mesi per aver partecipato ad una nuova sfida virale su TikTok, come riportato dalle autorità dell’Alabama. Secondo il comandante Jim Dennis, della squadra di soccorso del Childerburg, la sfida era quella di lanciarsi da barche in corsa. “Negli ultimi sei mesi abbiamo avuto quattro annegamenti che erano facilmente evitabili. Stavano facendo una sfida TikTok. Si tratta di salire su una barca che va ad alta velocità, saltare dal lato della barca, senza tuffarsi, saltando a piedi uniti e sporgendosi nell’acqua” ha dichiarato Dennis alla WBMA.

La nuova folle sfida virale TikTok del salto dalla barca

La nuova sfida si chiama boat jumping. La prima vittima dell’anno è morta a febbraio dopo essersi tuffata nel fiume Cosa mentre la moglie e i figli guardavano dalla barca. “Purtroppo ha registrato la sua morte” ha spiegato Dennis. Nonostante la tragedia, altre tre persone hanno ignorato gli avvertimenti dei soccorritori e hanno subito lo stesso destino. Una ricerca su TikTok di #boatjumping mostra tantissimi filmati, con partecipanti di ogni età. L’alta velocità della barca e l’acqua ferma rendono questo gioco pericolosissimo, perché la piattaforma di atterraggio si trasforma in cemento. Se qualcuno salta da una barca in movimento potrebbe rimanere paralizzato oppure morire sul colpo.