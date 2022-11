Nuova gaffe di Joe Biden: scambia la Colombia per la Cambogia

Usa, gaffe di Joe Biden: nei suoi ultimi discorsi scambia l'Ucraina per la Russia e la Colombia per la Cambogia

Continuano le gaffe del Presidente degl Stati Uniti Joe Biden. Le ultime due si riferiscono allo scambio di nomi: prima ha confuso l’Ucraina con la Russia, poi la Colombia con la Cambogia

Joe Biden una vera macchina di gaffe

Si potrebbe pensare che le midterm – le elezioni di metà mandato – abbiano stressato il Presidente USA Joe Biden, considerate alcune gaffe che lo hanno visto protagonista negli ultimi giorni.

In realtà il Presidente Americano non è nuovo a questo tipo di inconvenienti: è sufficiente cercare su google le sue gaffe per rendersene conto. Alcune sono irritanti, altre divertenti, molte sono diventate virali.

Le ultime due si riferiscono al suo ultimo viaggio. La prima, da quanto riferiscono i media internazionali, è avventua durante le dichiarazioni rilasciate ai giornalisti a Washington, prima di salire sull’Air Force One, diretto alla Cop 27 in Egitto.

Parlando della guerra infatti ha confuso l’Ucraina con la Russia.

La gaffe in Cambogia

Arrivato poi in Cambogia per il sumit delle Nazioni del Sud- est asiatico ha erroneamente scambiato la Cambogia con la Colombia.

“Voglio ringraziare il primo ministro della Colombia per la sua leadership come presidente dell’ASEAN”, ha detto Biden. Il Presidente è apparso comunque stanco dopo il lungo viaggio in aereo.

Il precedente prima di partire

Tra l’altro, da quanto riferiscono alcuni media, non è stata nemmeno la prima volta. Sembra infatti che lo stesso errore sia avvenuto giovedì ,quando il Presidente degli Stati Uniti ha lasciato la Casa Bianca per il suo viaggio che si concluderà in Indonesia per il G20 al via il 14 novembre. Anche se in questo caso si era corretto prontamente, accorgendosi dell’errore.

(Immagine di repertorio)