Nuova generazione di videogiochi sportivi Nintendo Switch Sports

Milano, 12 apr. (askanews) – In tanti hanno praticato sport e si sono divertiti con familiari e amici giocando da casa con l’iconico Wii Sports, ora la celeberrima raccolta di videogiochi sportivi targata Nintendo sta per tornare su Nintendo Switch dal prossimo 29 aprile.

Ad attendere gli appassionati, sei coinvolgenti sport per divertirsi in locale o con giocatori da tutto il mondo online. Gli appassionati potranno cimentarsi nelle sfide a Pallavolo, Badminton e Calcio ma anche Bowling, Chanbara e Tennis.

Per dare il via alla partita basta impugnare i controller Joy-Con, che, grazie agli esclusivi controlli di movimento, sono in grado di riprodurre all’interno del videogioco tutti i movimenti di braccia e gambe del mondo reale.