Nuova Lancia Ypsilon, l'icona del brand si rinnova

Milano, 14 feb. (askanews) – Con la presentazione della nuova Ypsilon inizia il rinascimento del brand Lancia. La nuova Lancia Ypsilon si colloca nel segmento B con una lunghezza di 4,08 metri e debutta nell’edizione limitata Cassina in versione 100% elettrica.

Il prezzo di lancio è appena sotto i 40mila euro, inclusa la wall box per la ricarica. La vettura è costruita sulla piattaforma eCmp la stessa di Peugeot 208 e Opel Corsa e sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Saragozza in Spagna.

“La nuova Ypsilon porta indubbiamente delle novità sul mercato. La prima il design degli esterni che si ispira al grande passato di Lancia ma mai in modo nostalgico, lo fa sempre in modo molto moderno e contemporaneo per esempio nei fanali posteriori rotondo che richiamano la bellissima Lancia Stratos. L’altro elemento di novità sicuramente gli interni sono gli interni meno automotive sul mercato, in particolare quelli dell’edizione limitata Cassina insieme abbiamo lavorato per dare una grande sensazione di eleganza e di comfort, un po’ come sentirsi in una bellissima casa italiana

La Nuova Ypsilon è il primo dei tre nuovi modelli al 2028 (gli altri sono Gamma e Delta) del piano strategico di Lancia che punta su elettrificazione, un nuovo modello distributivo e il ritorno in Europa a partire da Francia e Olanda.