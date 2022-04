Nuova lotteria degli scontrini, cosa cambia? Tutte le novità

Il governo sta per approvare un nuovo decreto anti-evasione, ci saranno tante novità fiscali e si rilancerà la lotteria degli scontrini.

Il nuovo obiettivo del governo italiano è quello di rilanciare la lotteria per gli scontrini: tutte le novità del decreto anti-evasione.

Decreto anti-evasione: si punta a rilanciare la lotteria per gli scontrini

La lotteria per gli scontrini ha avuto molto meno successo di quanto era previsto, ma il governo non ha intenzione di mollare e rilancia.

Con il nuovo decreto anti-fiscale, infatti, si penserà anche ad incentivare questa lotteria, togliendo per prima cosa i codici a barre, andandoli a sostituire con i QR Code. Basterà inquadrare il codice con un cellulare per scoprire se si ha vinto.

Arrivano le multe per gli esercenti che non accettano pagamenti con il Pos

Inoltre, per gli esercenti diventerà obbligatorio accettare i pagamenti con il Pos, pena una multa.

L’obbligo di avere il Pos in negozio esiste ormai da molti anni (2014), ma moltissimi esercenti ancora decidono di vietare i pagamenti con carte e bancomat per alcune somme di denaro, ritenute troppo basse. Dal 30 giugno 2022 questo non sarà più possibile, pena una sanzione amministrativa di 30 euro, a cui si aggiungerà il 4% del valore della transizione di volta in volta negata.