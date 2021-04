Nuova mappa Ue Covid dell’8 aprile: perché tutta l’Italia è grigio scuro

Nella nuova mappa Ue Covid del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie tutta Italia si trova in grigio scuro: scopriamo perché.

Come ogni settimana il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha pubblicato la mappa territoriale che evidenzia la diffusione delle zone a rischio Covid all’interno dell’Unione Europea. A differenza degli altri paesi tuttavia, questa settimana l’Italia si trova ad essere colorata completamente di grigio scuro a causa della mancanza di informazioni sufficienti per poterla classificare.

