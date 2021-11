Nuova mappa Ue delle zone a rischio Covid: la provincia di Bolzano torna in rosso

L'Ecdc ha diffuso la mappa che raffigura la situazione dei contagi in Unione Europea. La provincia autonoma di Bolzano è tornata rossa.

La risalita della curva dei contagi è diventata una realtà. A testimoniarlo è la nuova mappa diffusa dall’Ecdc che illustra come la situazione stia cominciando a diventare preoccupante un po’ ovunque. L’Italia è quasi tutta colorata di arancione, mentre sono solo 6 le regioni verdi.

Unico neo, la provincia autonoma di Bolzano che si è colorata di rosso.

Updated 🚦 maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil

recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.

https://t.co/CcBVx6B0o5

— ECDC (@ECDC_EU) November 4, 2021