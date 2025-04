Nuova ondata di dazi di Trump in vigore: per la Cina salgono al 104%

Milano, 9 apr. (askanews) – “So cosa diavolo sto facendo”, ha detto Donald Trump in un discorso a Washington, mentre diversi Paesi annunciano misure contro le esportazioni statunitensi in risposta ai dazi imposti dal presidente Usa, di cui è entrata in vigore una nuova ondata: per la Cina sono saliti al 104%.