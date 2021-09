Nuova protesta anti Green Pass a Parigi dei Gilet gialli

Parigi, 11 set. (askanews) – Ancora una giornata di protesta in Francia contro il pass sanitario. Nel Paese il pass è necessario per accedere alla maggior parte dei luoghi pubblici, ma ora è in arrivo una nuova stretta. Il parlamento ha approvato la legge che richiede a tutti i lavoratori del settore sanitario di vaccinarsi entro il 15 settembre. Il personale che non si sarà completamente vaccinato non potrà più lavorare e non verrà più pagato.

Per questo I Gilet Gialli hanno organizzato una grande manifestazione a Parigi per chiedere la rimozione della norma. Il ministro della Salute francese Olivier Véran,rispetto all’estensione dell’obbligo di pass sanitario ha detto: “Non è un ricatto, ma una misura necessaria per evitare di chiudere nuovamente il Paese”.