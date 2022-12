Nuova scossa alle Isole Eolie: terremoto M. 3.1

Nuovi momenti di paura alle Isole Eolie, in Sicilia.

Si è verificata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.1.

Nelle ultime settimane le Isole Eolie, in Sicilia, sono state messe a dura prova, tra inondazioni, maltempo e scosse di terremoto. Secondo i dati riportati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma di magnitudo 3.1 è avvenuto nella zona del Tirreno meridionale, al largo di Stromboli, intorno alle 6.49.

Il sisma, come riportato dall’Ingv, è stato localizzato ad una profondità di 292 chilometri.

La terra continua a tremare alle Isole Eolie

La scossa registrata questa mattina segue quella avvenuta domenica 4 dicembre, di magnitudo 4.6 e le colate di lava dal vulcano situato sull’isola di Stromboli. I due fenomeni non sarebbero collegati tra loro. Nelle scorse settimane le isole sono rimaste isolate a causa di inondazioni dovute al maltempo che ha colpito la Sicilia.

Nella giornata di ieri le persone sono uscite in strada, per timore che potessero esserci nuove scosse. Effettivamente, la terra ha tremato anche oggi. Per il momento non sono stati segnalati danni a cose o persone.