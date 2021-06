Nuova sede Rai Milano, Foa: non è una gara con Roma

Milano, 14 giu. (askanews) – “Credo in quattro centri di produzione. E fondamentale, non è una gara, non si tratta di togliere a uno per dare all’altro perché la coperta è corta. Ci sono delle esigenze che un centro di produzione ha e che una grande realtà come quella della Rai deve andare a soddisfare. Io sono favorevolissimo al fatto che Saxa Rubra debba essere ristrutturata; sono favorevolissimo che Napoli venga potenziata, è un centro molto importante; Torino è un patrimonio, deve essere potenziata”.

Lo ha detto il presidente della Rai Marcello Foa a margine dell’inaugurazione del Prix Italia al Teatro alla Scala di Milano.

“Su Milano – ha aggiunto Foa – abbiamo elaborato con tutti i direttori della Rai un progetto che a mio giudizio è eccellente e che ci consente di essere moderni su Milano e sopperire alle attuali lacune con un progetto che oltretutto è economicamente molto sostenibile. Credo veramente che sia giunto il momento di potenziare tutta la Rai in un ottica manageriale dove questo è necessario.

Ben vengano gli investimenti su Roma. Non c’è una gara Roma-Milano, non è questo il punto. Le polemiche di questi giorni danneggiamo Milano e danneggiano Roma. Mentre noi tutti uniti dobbiamo batterci perché la Rai abbia quegli investimenti che sono responsabili per restare competitivi da qui ai prossimi dieci-quindici anni, perché nel contesto di digitalizzazione crescente. O noi calibriamo nuove politiche industriali o ci dotiamo delle infrastrutture necessarie oppure il rischio è che declini tutta la Rai. A Roma, Milano, Napoli, Torino”.