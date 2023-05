Nuova sparatoria in Serbia: 8 morti. Arrestato il presunto killer

Roma, 5 mag. (askanews) – Nuova sparatoria in Serbia, nella città di Mladenovac, circa 60 km a Sud di Belgrado, dove un uomo a bordo di un’auto ha esploso diversi colpi contro un gruppo di persone, prima di darsi alla fuga: almeno otto i morti e 13 i feriti, riferiscono i media locali.

Il sospettato è stato poi arrestato dalla polizia. Secondo gli agenti avrebbe sparato con un’arma automatica da un veicolo in movimento.

È la seconda sparatoria di massa in Serbia in pochi giorni, dopo quella in una scuola di Belgrado in cui un tredicenne ha ucciso nove persone, tra cui otto compagni di scuola. Il Paese è sotto shock.