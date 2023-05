Nuova strage in Serbia, sparatoria a sud di Belgrado: 8 morti

Belgrado, 5 mag. (Adnkronos) - Almeno otto persone sono state uccise e 13 ferite in Serbia in una sparatoria a sud di Belgrado. Lo hanno riferito i media statali, . L'ultimo attacco è avvenuto nella tarda serata di ieri, vicino alla città di Mladenovac, quando un uomo ha aperto il...

Belgrado, 5 mag. (Adnkronos) – Almeno otto persone sono state uccise e 13 ferite in Serbia in una sparatoria a sud di Belgrado. Lo hanno riferito i media statali, . L'ultimo attacco è avvenuto nella tarda serata di ieri, vicino alla città di Mladenovac, quando un uomo ha aperto il fuoco con un'arma automatica da un veicolo in movimento ed è poi fuggito, ha riferito l'emittente statale RTS . Sette dei feriti sono in gravi condizioni.

La polizia è alla ricerca del sospetto, ritenuto essere un uomo di 21 anni, e ha circondato un'area in cui si crede si nasconda, ha riferito RTS. Una forte presenza di agenti ha circondato la zona, anche con elicotteri e droni.

Bratislav Gašić, ministro degli interni, ha definito l'attacco "un atto di terrorismo". Il direttore dell'agenzia di intelligence BIA, Aleksandar Vulin, e il ministro della salute Danica Grujičić hanno visitato i feriti in ospedale.