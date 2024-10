I casi di Covid in Italia continuano a crescere. Nell’ultima settimana sono stati registrati 13.073 nuovi contagi, rispetto agli 11.164 della settimana precedente.

Nuova variante Covid Xec: i sintomi da riconoscere e le informazioni essenziali

Gli esperti attribuiscono parte di questo aumento alla riapertura delle scuole, che sembra aver avuto un impatto significativo sulla curva dei contagi.

A destare preoccupazione è la variante Xec, segnalata per la prima volta a Berlino lo scorso giugno. Questa sottovariante del coronavirus, frutto di un ibrido tra due varianti Omicron, si sta diffondendo rapidamente grazie alla sua elevata trasmissibilità. I sintomi associati alla variante Xec secondo gli esperti come riportano i media, sono simili a quelli delle varianti precedenti: febbre, dolori muscolari, stanchezza, tosse e mal di gola. Tuttavia, non sembra causare forme gravi della malattia, sebbene resti pericolosa per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Cosa sapere sulla nuova variante Covid Xec: i sintomi

La rapida diffusione della variante Xec, soprattutto negli Stati Uniti, ha attirato l’attenzione degli esperti. Mike Honey, ricercatore di Melbourne, ha sottolineato il “vantaggio di crescita” della variante a livello globale, con un aumento del 27% settimanale. Honey ha descritto Xec come la variante a crescita più rapida osservata finora.

Con l’influenza stagionale imminente, i medici raccomandano la vaccinazione. La campagna antinfluenzale 2024-2025 è partita in alcune regioni italiane e sarà condotta in parallelo con la vaccinazione anti-Covid. La doppia somministrazione, secondo gli esperti, è il metodo più sicuro per ridurre l’incidenza di malattie, ospedalizzazioni e decessi, proteggendo in particolare le fasce più deboli della popolazione.