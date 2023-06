Nuova vita e nuova musica per Roshelle con Melancholia

Milano, 9 giu. (askanews) – Una svolta artistica importante per Roshelle con Melancholia un brano delicato che racchiude l’intensità di un incontro fuori dall’ordinario.

“Mi sono presa una bella pausa artistica di quasi un’annetto e direi che la nuova Rochelle canta messaggi più profondi, ho avuto modo di scavare più in profondità e quindi dai tasti lo si evince. Allora, Melancholia nasce dall’esigenza di dover riempire un silenzio, un vuoto. E quindi per non sprofondare nella tristezza più assoluta sono andata in studio ed è nata Melancholia”.

Per la cantautrice un cambio di musicalità, con un brano che esalta l’essenzialità della sua voce a cappella ma anche di look, decisamente archiviati i capelli rosa.

“In questo periodo di pausa ho avuto anche modo di riflettere sulla mia immagine e in realtà è stato tutta una conseguenza entrando nei meandri del mio cuore mi sentivo di portarci tutto il messaggio anche estetico e quindi è avvenuto una vera e propria rivoluzione interna ed esternamente ho dovuto portare con me il cambiamento”.

Roshelle vuole così per raccontare un viaggio emotivo nella sua essenza, senza filtri, senza abbellimenti o distrazioni e sta lavorando a un progetto molto più ampio.