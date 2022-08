Nuova vita per i reperti di vetro distrutti a Beirut nel 2020

Milano, 25 ago. (askanews) – Otto reperti in vetro, danneggiati durante l esplosione del porto di Beirut nell’agosto del 2020, sono esposti al British Museum di Londra dopo che un team di specialisti dello stesso museo ha lavorato al restauro di questi oggetti antichi, rari e preziosi. Le opere sono state recuperate da una teca, andata distrutta a causa dell’onda d’urto provocata dall’esplosione nel porto della capitale libanese, del Museo Archeologico dell Università Americana contenente reperti di arte classica e vetro islamico.

“Per questo progetto abbiamo voluto mettere in evidenza i danni subiti da questi oggetti, in modo che tutti possano guardare le cicatrici e ricordare cosa hanno passato e come hanno potuto rinascere insieme grazie al supporto di conservazione”, ha spiegato Duygy Camurcyoglu, restauratrice del British Museum e responsabile del progetto di restauro.