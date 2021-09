Nuova Zelanda, attacco terroristico al supermercato: sei feriti

Roma, 3 set. (askanews) – È di almeno sei feriti il bilancio di un attacco terroristico in un supermercato di Auckland, in Nuova Zelanda, il New Lynn Countdown.: l’aggressore, armato di coltello, è stato ucciso dai poliziotti subito intervenuti.

La matrice terroristica è stata confermata dalla premier neozelandese Jacinda Ardern: “L’attacco è iniziato alle 14:40 ed è stato intrapreso da un individuo che era una nota minaccia per la Nuova Zelanda. L’individuo era sotto costante monitoraggio ed è stata la squadra di sorveglianza della polizia e il gruppo di tattiche speciali che facevano parte di quel monitoraggio e sorveglianza a sparargli e ucciderlo entro, mi è stato detto, circa sessanta secondi dall’inizio dell’attacco”.

L’uomo, un cittadino cingalese, era sotto sorveglianza dal 2016 perché ritenuto un seguace dell’ideologia dell’Isis.