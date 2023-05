Nuova Zelanda, incendio in hotel: 30 dispersi e almeno 6 morti

Un terribile incendio è divampato in un ostello in Nuova Zelanda: i vigili del fuoco non possono evitare la morte di alcuni ospiti della struttura

L’incendio è scoppiato nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 Maggio in un hotel della Nuova Zelanda, situato nei pressi della città di Wellington. Si tratta di una struttura molto grande, che può ospitare fino a 90 persone: al momento ci sono 30 dispersi e sono stati ritrovati 6 morti.

I vigili del fuoco stanno lavorando da ore allo spegnimento delle fiamme che sono divampate in un hotel di Wellington, in Nuova Zelanda. Il rogo era così aggressivo che sulle prime è stato impossibile per i pompieri agire dall’interno. Le autobotti hanno aiutato a contrastare il rogo dall’esterno, mentre i caschi rossi provavano a salvare più persone possibili. Il bilancio è drammatico: al momento sono stati accertati i decessi di 6 persone, ma almeno altre 30 risultano disperse. 52 persone sono riuscite ad uscire vive dalla struttura.

Le indagini sullo scoppio dell’incendio in Nuova Zelanda

Al momento non si sa che cosa abbia causato il rogo, le indagini sono ancora in corso e non si può escludere nessuna pista. Dalle prime informazioni che arrivano però, semba che si possa escludere l’ipotesi di dolo.