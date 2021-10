Nuova Zelanda, la premier Jacinda Ardern rimane impassibile durante un terremoto 5.9: “Una leggera distrazione, ti dispiacerebbe ripetere quella domanda?"

Sangue freddo nel palazzo del governo a Wellington, in Nuova Zelanda, dove la premier Jacinda Ardern rimane impassibile durante un terremoto 5.9. Il fortissimo sisma è avvenuto in diretta mentre nella capitale la donna alla guida del governo neozelandese illustrava le misure anti covid ai giornalisti.

Jacinda Ardern impassibile durante un terremoto: “Dunque, dicevamo?”

Un sisma che la Ardern ha liquidato con un laconico “scusate, una piccola distrazione” che ha suscitato l’ammirazione dei presenti. Tutto è accaduto in pochi attimi: la Ardern ha iniziato a balzare in diretta tv e streaming mentre, nella mattinata di oggi, 22 ottobre, vale a dire più o meno fra giovedì e venerdì in Italia, stava illustrando il nuovo pacchetto di misure anti covid varato dal governo.

Impassibile durante un terremoto di magnitudo 5.9: Jacinda Ardern stava illustrando le misure anti covid per la Nuova Zelanda

Era un violento terremoto che sarebbe stato quantificato con magnitudo Richter pari a 5.9 capitato giusto nel mezzo di quella conferenza ufficiale. Dopo una iniziale sorpresa la Ardern si è retta al leggio giusto mentre un giornalista le stava ponendo una domanda, poi si è voltata di nuovo verso il cronista e con un sangue freddo invidiabile gli ha detto sorridendo: “Ah, scusa, una leggera distrazione, ti dispiacerebbe ripetere quella domanda?”.

Sangue freddo ed abitudine: ecco perché Jacinda Ardern rimane impassibile se c’è un terremoto

Jacinda Ardern non ha solo una invidiabile dose di sangue freddo, ma è anche abituata a interruzioni “telluriche” degli eventi a cui presenzia: non è infatti la prima volta che il primo ministro della Nuova Zelanda deve fare i conti con forti scosse di terremoto capitate giusto nel mezzo di conferenze o avvenimenti pubblici.