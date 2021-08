Nuova Zelanda: lockdown di una settimana per un caso di Covid

La Nuova Zelanda farà una settimana di lockdown per un caso di Covid emerso nella città di Auckland. Si tratta del primo caso in sei mesi.

Nuova Zelanda, lockdown di una settimana

La premier della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha annunciato alla popolazione un lockdown a livello nazionale della durata di una settimana. La decisione è stata presa dopo che è stato segnalato un primo caso di Covid in sei mesi ad Auckland, la città più grande del Paese. Questo lockdown terrà l’intera città e tutta la penisola di Coromandel completamente bloccate per sette giorni. Il resto della nazione, invece, per il momento avrà un blocco di tre giorni.