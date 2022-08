Trovati i resti di due bambini all'interno di alcune valigie all'asta in Nuova Zelanda. Potrebbero essere lì da tre o quattro anni.

Nuova Zelanda, trovati i resti di due bambini in valigie all’asta

Orrore in Nuova Zelanda. Una macabra scoperta ha scioccato completamente il Paese, come riportato dai media locali. Una notizia inquietante, che ha bisogno di ulteriori indagini per essere spiegata. I resti di due bambini sono stati trovati in alcune valigie che sono state comprate all’asta da una famiglia di Manurewa, nel sud di Auckland, in Nuova Zelanda.

I resti potrebbero essere nelle valigie da quattro anni

La famiglia di Manurewa ha fatto un’offerta all’asta l’11 agosto.

Grazie a questa offerta, come riportato dai media locali, sono riusciti ad aggiudicarsi il contenuto di un deposito nel quale si trovavano le valigie. Secondo le informazioni fornite dalla polizia, si tratterebbe di resti di bambini di età compresa tra cinque e dieci anni, che potrebbero essere rimasti all’interno dei bagagli per un periodo molto lungo, forse compreso tra i tre e i quattro anni. Le indagini sono iniziate e serviranno per scoprire l’identità dei due bambini e cosa gli è accaduto.