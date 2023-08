Nuove frane in Val di Susa, nel torinese, dopo la colata di fango e detriti che domenica 13 agosto si è abbattuta su una parte di Bardonecchia provocando gravi danni.

Dopo un forte temporale, due frane sono cadute sulla strada della valle Argentera e Sauze di Cesana: alcuni turisti non hanno potuto fare rientro a valle. Sul posto è impegnato anche un elicottero dei Vigili del Fuoco.

I soccorsi

Da ieri sera, i pompieri hanno prestato assistenza ad automobilisti e campeggiatori rimasti bloccati. Dalle prime ore del mattino sono state inviate pale gommate per la rimozione dei detriti e il ripristino della viabilità, mentre un elicottero ha iniziato evacuazioni per portare al sicuro le persone bloccate nella valle.

Un centinaio di persone isolate

Da quanto risulta, sono un centinaio le persone isolate. Questo è quanto si ricava da un primo bilancio del soccorso alpino. Alcune hanno passato la notte nella loro auto, altre sono state ospitate nelle strutture dei malgari presenti nella zona.

Per dare il via alle operazioni di evacuazione, l’unità di crisi, allestita a Cesana, ha deciso di attendere l’alba in quanto non si registravano emergenze sanitarie e le condizioni meteo erano tornate alla normalità.

