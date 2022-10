Nuove minacce del Cremlino che ora vuole dare armi nucleari alla Bielorussia, nello specifico missili tattici agli aerei da guerra Su-25

Secondo il britannico Telegraph arrivano nuove e terrificanti minacce del Cremlino che ora vuole dare armi nucleari alla sua alleata Bielorussia. Il ministero degli Esteri di Mosca ha spiegato che equipaggerà gli aerei di Minsk con armamento atomico. Il dato è crudo e tremendo: Vladimir Putin ha minacciato di dotare gli aerei da guerra bielorussi di capacità missilistiche nucleari.

Lo ha detto tramite il suo dicastero dopo che i soldati russi sono entrati “nel carico del treno” sabato.

Il Cremlino e le armi nucleari alla Bielorussia

Il treno è quello famoso adibito al trasporto di armamenti atomici che da qualche settimana sarebbe stato rilevato in movimento. Sebbene il Cremlino abbia affermato che la mossa faceva parte di un’operazione difensiva, alcuni commentatori (qui si spiega tutto) ritengono che Putin stia tentando di “trascinare la Bielorussia , paese confinante sia con la Russia che con l’Ucraina, nella sua guerra” secondo il Telegraph.

“Armeremo solo gli aerei ma non Minsk”

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che la decisione di inviare soldati in Bielorussia, per la prima volta da marzo, è stata “dettata dall’attività in corso nelle aree confinanti con noi”. Il confine bielorusso si trova a 140 miglia da Kiev, ed era già stato stato utilizzato come base per l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin a febbraio. Sabato, il ministero degli Esteri russo ha dichiarato che avrebbe equipaggiato “gli aerei da guerra bielorussi Su-25 con la capacità di trasportare missili nucleari, ma che non stava ancora armando Minsk, la capitale bielorussa, con i missili”.