Nuove minacce su Telegram per Pregliasco, nel gruppo: “Sapete cosa fare”

Pregliasco è nuovamente vittima di minacce su Telegram dove, nei soliti gruppi, circolano alcuni suoi dati sensibili.

Il direttore Sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco, è dall’inizio della pandemia uno dei medici mediaticamente più esposti e dunque più soggetto alla minacce di chi non la pensa come lui sui vaccini, sulle misure di contenimento e sui trattamenti sanitari.

Il virologo ha nello specificio ricevuto delle nuove minacce via Telegram nel gruppo Basta Dittatura – Proteste, nel quale sarebbero stati diffusi alcuni suoi dati sensibili.

Minacce su Telegram per Pregliasco

È stato lo stesso Pregliasco a commentare il nuovo attacco dalle pagine di Repubblica. “Purtroppo – ha detto – é davvero spiacevole vedere gente che mi minaccia sui social e mi telefona insultandomi.

Capisco la sofferenza di chi é in difficoltà economica e soprattutto in questa fase non facile in cui tutti vogliono andare verso la normalità, porre dubbi diventa un problema. Ma bisogna essere cauti per riprenderci prima i nostri spazi”.

Pregliasco, nuove minacce su Telegram

Già da diversi mesi il virologo, così come anche sui altri illustri colleghi, ha lamentato le molte minacce e insulti ricevuti via social, con alcune persone che sarebbero andate ben oltre il brutale insulto manifestando la volontà di passare dalla violenza verbal a quella fisica.

Su Telegram arrivano nuove minacce per Pregliasco

Il gruppo Telegram dove sono diffusi i dati di Pregliasco – e dove i gestori dello stesso hanno scritto “Sapete cosa fare” – è lo stesso che dove nei mesi scorsi era stato pubblicato l’indirizzo del presidente del Consiglio, Mario Draghi, e che aveva preso di mira l’infettivologo Massimo Galli e il direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti.