Nuove normative sul digitale: cosa devono sapere le aziende italiane

Argomenti trattati
Normativa in questione
Dal punto di vista normativo, la recente direttiva europea sul dati digitali ha apportato modifiche significative nel panorama legislativo. Queste modifiche si concentrano sulla protezione dei dati e sull’adeguamento alle esigenze del mercato digitale, in particolare riguardo al GDPR.
Interpretazione e implicazioni pratiche
Il Garante ha stabilito che le aziende devono rivedere le proprie politiche di data protection.
Le nuove linee guida impongono maggiori responsabilità nella gestione dei dati personali, il che significa che le aziende non solo devono proteggere i dati, ma anche garantire trasparenza nelle loro pratiche.
Cosa devono fare le aziende
Le aziende devono implementare un piano di compliance che preveda:
- Una revisione delle procedure di raccolta e trattamento dei dati.
- Formazione continua per il personale sulle normative vigenti.
- Audit regolari per verificare la conformità alle nuove normative.
Rischi e sanzioni possibili
Il rischio compliance è reale: le sanzioni per violazioni possono essere severe, con multe che arrivano fino al 4% del fatturato annuo globale. È fondamentale che le aziende non sottovalutino l’importanza di una corretta gestione dei dati.
Best practice per compliance
Per garantire la compliance, le aziende dovrebbero considerare le seguenti best practices:
- Implementare un RegTech appropriato per automatizzare la compliance e la gestione dei dati.
- Adottare una cultura aziendale incentrata sulla privacy.
- Stabilire un punto di contatto per la privacy per gestire le richieste degli utenti e le segnalazioni di violazione.