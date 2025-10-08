Nuove normative sulle schede SIM straniere in Russia

Sviluppi recenti in Russia hanno portato a cambiamenti significativi riguardo l’uso delle reti mobili da parte dei visitatori stranieri. Il governo russo ha ufficialmente imposto un blackout sui dati mobili e sui messaggi di testo per tutte le schede SIM straniere che si connettono alle sue reti di telecomunicazioni. Questa decisione, comunicata da funzionari della Bielorussia, ha sollevato preoccupazioni tra viaggiatori e turisti.

Il contesto di questo cambiamento di politica affonda le radici in una proposta avanzata dal Ministro delle Comunicazioni russo, Maksut Shadayev, lo scorso agosto. Egli ha suggerito l’introduzione di un \”periodo di raffreddamento\”<\/strong> per le schede SIM straniere che entrano nel paese, con l’obiettivo principale di mitigare il rischio rappresentato da sistemi automatizzati, come i droni, che utilizzano le reti mobili russe.

Dettagli delle nuove restrizioni

Inizialmente, il piano di Shadayev prevedeva una sospensione temporanea dell’accesso a internet mobile per le schede SIM straniere della durata di cinque ore dopo la loro connessione a una rete russa. Al termine di questo periodo, gli utenti avrebbero dovuto completare un test captcha<\/em> per riacquistare l’accesso ai servizi mobili. Tuttavia, in un recente annuncio, il Ministero delle Comunicazioni e dell’Informatizzazione bielorusso ha rivelato che le restrizioni sono state ora estese a un blackout completo di 24 ore.

Implementazione del blackout

Questo blackout di 24 ore si attiverà automaticamente quando una scheda SIM straniera sarà rilevata per la prima volta su una rete russa. Se la scheda rimane inattiva per tre giorni, il blackout si riapplicherà. È importante notare che questa restrizione si applica esclusivamente a internet mobile e ai servizi di messaggistica, mentre le chiamate vocali rimangono inalterate. Il ministero bielorusso ha sottolineato che questa misura è obbligatoria e viene attuata come misura di sicurezza nazionale per la Russia e i suoi cittadini. I viaggiatori sono ora incoraggiati a fare affidamento sulle connessioni WiFi.

Impatto sui visitatori stranieri

L’introduzione di questa nuova regolamentazione presenta ulteriori sfide per gli stranieri, compresi i turisti, che visitano la Russia. Dallo scorso luglio, il processo per acquisire una scheda SIM russa e un piano telefonico è stato complicato dalla necessità di registrarsi con il Sistema Biometrico Unificato (UBS)<\/strong>. Questo database gestito dal governo raccoglie informazioni biometriche da individui che richiedono servizi mobili, rendendo l’accesso a internet mobile russo notevolmente lungo e poco pratico per molti turisti.

Conseguenze per la comunicazione

Di conseguenza, i visitatori stranieri si troveranno limitati a effettuare e ricevere solo telefonate, cosa che molti considerano un’inconveniente. Eldar Murtazin, analista di internet mobile, ha espresso preoccupazione, affermando che questo di fatto priva di diritti qualsiasi straniero o turista, indipendentemente dal paese di origine. Ha notato che in queste circostanze, la connettività mobile sarà gravemente limitata<\/em>.

Misure di sicurezza più ampie in Russia

L’applicazione dei blackout su internet mobile è diventata sempre più comune in Russia in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza, soprattutto alla luce dei recenti attacchi con droni provenienti dall’Ucraina. Per affrontare potenziali interruzioni dei servizi essenziali, il Ministero dello Sviluppo Digitale, delle Comunicazioni e dei Mass Media russo ha creato una \”lista bianca\”<\/strong> di servizi domestici critici che continueranno a funzionare durante tali blackout.

Le nuove restrizioni sulle schede SIM straniere rappresentano un cambiamento significativo nell’approccio della Russia alla sicurezza delle reti mobili. Sebbene mirino a proteggere gli interessi nazionali, queste misure complicano inevitabilmente la comunicazione per i visitatori stranieri, sollevando interrogativi sulle implicazioni più ampie per il turismo e le relazioni internazionali.